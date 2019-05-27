Операция, диета и осложнения при закрытии колостомы

После операции колостомы, потенциальные осложнения и восстановление

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После операции колостомы пациент в течение нескольких дней пребывает в клинике. К нему может быть прикреплено несколько различных устройств, их удаляют после того, как больной оправиться:

Капельница, обеспечивающая поступление жидкости в организм. Катетер для выведения мочи. Кислородная маска или назальные кислородные канюли, облегчающие процесс дыхания.

К стоме крепиться калоприемник, специальный герметичный мешок. Он обычно большего размера, чем стандартные. Позднее его заменяют на меньшие, перед выпиской.

В процессе госпитализации медсестра в клинике Ассута обучит, как ухаживать за стомой, как сохранить кожу чистой и избежать раздражения, проконсультирует о процессе oпopoжнения и смене мешков. Калоприемники являются водонепроницаемыми, так что с ними можно купаться.

Спустя 3-10 дней после операции колостомы пациент сможет покинуть больницу.

В этот период важно избегать утомительных занятий, которые будут давать нагрузку брюшной полости. Медицинский персонал клиники Ассута проинформирует, как возвращаться к подобной деятельности.

В первые несколько недель после операции колостомы может наблюдаться чрезмерный метеоризм, а также непредсказуемые выделения. Однако состояние улучшится, когда кишечник восстановиться после хирургии.

Закрытие колостомы

Если стома временная, понадобится операция по ее закрытию. Она производиться только тогда, когда здоровье пациента восстановилось, он оправился от последствий формирования колостомы. Обычно ее выполняют, как правило, спустя 12 недель после первичного вмешательства.

Однако процесс восстановления может быть более длительным, если потребуется дальнейшее лечение, к примеру, химиотерапия. В таком случае нет точного лимита, некоторые люди могут жить с колостомой в течение нескольких лет, прежде чем ее закроют.

Иногда операцию по закрытию колостомы не рекомендуют. Например, если мышцы, контролирующие aнyc (мышцы сфинктера), были повреждены. Тогда ликвидация стомы станет причиной недержания кишечника.

Операция по закрытию петлевой колостомы является относительно простой. Хирург производит надрез вокруг стомы. Верхний отдел толстого кишечника подсоединяют к оставшейся его части.

Операция по закрытию концевой колостомы предствляет собой более инвазивное хирургическое вмешательство, поскольку врачу понадобиться больший доступ к брюшной полости. Поэтому риск осложнений будет более высоким, период восстановления более длительным.

Большинство пациентов чувствуют себя достаточно хорошо, чтобы покинуть клинику спустя 3-10 дней после такой операции. Потребуется определенное время, чтобы восстановилась нормальная функция кишечника. У некоторых людей наблюдается диарея, но со временем она проходит. Отмечаются боли в области заднепроходного отверстия. Предлагается применение защитных кремов, таких как судокрем.

Операция по закрытию колостомы является менее обширной по сравнению с ее созданием. Однако понадобиться несколько недель для восстановления и возвращения к нормальной жизни.

Потенциальные осложнения колостомы

После создания стомы существует вероятность возникновения некоторых осложнений. Рассмотрим некоторые из них.

После операции колостомы, которая не затрагивала прямую кишку и aнyc, могут отмечаться выделения слизи из прямой кишки. Она выpaбатывается слизистой кишечника и действует как смазка, помогая прохождению стула. Ее консистенция варьируется от чистой «яично-белой» до липкой и клейкой. Если отмечается кровь или гной, это признак инфекции или повреждения тканей.

Одним из вариантов управления данным симптомом является применение свечей с глицерином. Капсулы растворяются, делают слизь водянистой, что обеспечивает более легкое от нее избавление.

Иногда слизь вызывает раздражение вокруг aнycа, здесь могут помочь защитные кремы.

Параколостомическая грыжа

Грыжа представляет собой состояние, при котором орган выходит из полости, которую он занимает в норме, например, в мышцы или окружающие ткани в связи с их слабостью. В данном, конкретном случае происходит выпячивание кишечника через мышечную ткань брюшной полости, около места наложения колостомы, образуется заметная выпуклость под кожей. У людей со стомой есть повышенный риск данного осложнения, поскольку мышцы живота ослабли во время операции.

В качестве эффективных способов, предотвращающих грыжу, рассматриваются:

Ношение поддерживающего пояса или белья. Поддержание здорового веса, поскольку избыточная масса тела или ожирения создают дополнительную нагрузку на мышцы живота. Избегать подъема тяжестей.

С большинством грыж справляются консервативным способом, но иногда требуется хирургическое вмешательство после операции колостомы. Однако есть вероятность, что грыжа потом появится вновь.

Блокировка колостомы

Данное осложнение возникает из-за налипания пищи. Возможные признаки закупорки:

Снижение объема каловой массы или водянистый стул. Метеоризм. Распухшая стома. Тошнота и/или рвота.

Если есть подозрение на появление данного осложнения после операции колостомы, следует:

В настоящее время избегать твердой пищи. Пить много жидкости. Массажировать живот и область вокруг стомы. Лечь на спину, поджать колени к гpyди и переворачиваться с боку на бок в течение нескольких минут. Принять горячую ванну (15 – 20 минут), что будет способствовать расслаблению мышц живота.

Однако если улучшение не наступает, следует немедленно связаться с лечащим врачом, поскольку есть риск разрыва толстой кишки.

Уменьшить вероятность данного осложнения колостомы, можно пережевывая пищу медленно и тщательно, не поедая большого количества за один раз.

Следует избегать употрeбления продуктов, способствующих блокировке, таких как кукуруза, сельдерей, попкорн, орехи, капуста, кокосовое миндальное печенье, грейпфрут, изюм, сухофрукты, яблочная кожура.

Другие осложнения колостомы после операции

Существует ряд других осложнений, которые могут возникнуть после того, как колостома сформирована:

Проблемы с кожей, когда возникает воспаление и раздражение на кожном покрове вокруг стомы. Врачи в Ассута дадут рекомендации, как решить ее. Свищ (фистула) – рядом с колостомой развивается свищ, патологический небольшой канал. Ретракция стомы – происходит втягивание колостомы в брюшную стенку. Причиной может быть как резкая потеря, так и увеличение веса. В результате кишечное содержимое может протекать и вызывать раздражение кожи. Различные виды калоприемников могут облегчить эту проблему, хотя в некоторых случаях требуются дальнейшие операции. Пролапс стомы – выпадение слизистой оболочки кишки из-за широкой стомы. Другими способствующими факторами может быть метеоризм кишечника, повышенное внутрибрюшное давление, ношение поясных калоприемников. Если пролапс небольшой, применение другого калоприемника может улучшить ситуацию, хотя в дальнейшем, возможно, потребуется хирургическое вмешательство. Также рекомендуется не поднимать тяжести, использовать бандаж. Утечки пищеварительных отходов из толстой кишки на кожу или внутрь брюшной полости. При внешних проблемах могут помочь применение различных калоприемников и техник, при внутренних потребуется дальнейшая хирургия. Ишемия стомы из-за уменьшения к ней притока крови. Возникнет необходимость в дополнительной операции. Стеноз или сужение стомы. В большинстве случаев появляется спустя шесть-восемь недель после операции колостомы. Может применяться оперативный подход, расширяющий устье. Пользу принесет процедypa «пальцевого бужирования», специальный массаж.

Высокий уровень профессионализма врачей в клинике Ассута, современные возможности медицины обеспечат наилучший результат лечения с минимальными осложнениями.

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Закрытие колостомы

Когда возможно закрыть колостому?

Ответ на данный вопрос могут дать только лечащие врачи. Обычно закрытие колостомы осуществляется через 3 — 6 месяцев после вывода стомы. Некоторые специалисты утверждают, что наличие осложнений минимально при более коротком сроке 1-2 месяца после операции. Кто то настаивает на более длинном периоде реабилитации человека со стомой до ее закрытия. Если есть сомнения, то необходимо проконсультироваться у нескольких специалистов, лучше трех.

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В любом случае от закрытия колостомы и до нормализации процессов вывода стула предстоит пройти долгий реабилитационный период, наладить функциональность толстого кишечника.

Реабилитация после операции по закрытию колостомы:

Противопоказания и возможные осложнения при закрытии колостомы:

Осложнения, которые могут возникать после закрытия колостомы:

выпадение прямой кишки из aнaльного отверстия;

перфорация кишечника или его разрыв в области проведения операции;

кишечная непроходимость в оперируемой области, связанная с накоплением большого количества каловых масс;

инфекционно-воспалительные или гнойные процессы в том месте, где раньше располагалась колостома.

Противопоказания закрытию колостомы:

атрофирование или повреждение мышц сфинктера;

удаление более тридцати процентов кишечника при наложении стомы, помимо вывода с прямой кишки;

длительный курс химиотерапии при онкологических заболеваниях;

атрофия или более пятидесяти процентов повреждения ворсинчатого эпителия, так как при этом могут наблюдаться застои каловых масс, что часто приводит к сепсису.

Таким образом: одним из главных условий для проведения операции по закрытию колостомы является отсутствие препятствий в кишечнике по всей его протяженности до самого aнaльного отверстия. Также немаловажным является восстановительный реабилитационный период после такого вмешательства, для которого характерны строгий распорядок дня и жесткая диетическая программа на протяжении длительного времени.

Подробно о диете после закрытия стомы кишечника

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Диета после реконструкции стомы кишечника является одним из залогов быстрого восстановления пациента и предотвращения возможных осложнений.

Содержание

Цели диеты

После проведенной операции по закрытию кишечной стомы правильное диетическое питание направлено на восстановление и нормализацию стула, обеспечение бесперебойного функционирования пищеварительной системы.

Разрешенные к употрeблению продукты препятствуют запорам, формированию и скоплению чрезмерного количества газов. После операции диета способствует правильному отхождению каловых масс и слаженной работе пищеварительной системы.

Принципы питания

После закрытия стомы кишечника правильное питание способно значительно ускорить процесс выздоровления пациента и предотвратить осложнения.

Диетическое питание имеет следующие принципы:

отказ от употрeбления ряда запрещенных продуктов;

продуктов; тщательное пережевывание пищи;

пищи; дробное питание – небольшими порциями до 5 раз в день;

питание – небольшими порциями до 5 раз в день; больший объем пищи должен приходиться на завтрак, обед, ужин – легкий;

соблюдение питьевого режима – до 1,5 литров простой воды в день;

отказ от соли.

Наибольшие ограничения в питании приходятся на период после операции. Когда работа пищеварительной системы будет восстановлена в полной мере, список разрешенных продуктов будет постепенно расширяться. Возврат к привычному рациону питания с небольшими ограничениями возможен через 1,5-2 месяца после закрытия кишечной стомы.

Введение в рацион новых продуктов и расширение списка блюд должно проходить медленно и поэтапно. В течение нескольких недель после закрытия стомы запрещены овощи и фрукты, в дальнейшем они будут вводиться в рацион сначала в отварном, а после в сыром виде.

Немаловажную роль в восстановлении функционирования пищеварительной системы играет и термическое щажение, что означает употрeбление в пищу готовых блюд и напитков слишком горячих, или очень холодных, так как они действуют раздражающие на слизистые оболочки пищеварительной системы.

Первые несколько дней после операции по закрытию кишечной стомы назначается максимально щадящий режим питания для кишечника, это диетические столы №0А, 0В, которые подразумевают употрeбление только жидкой и полужидкой пищи.

Через 4-6 дней, когда состояние пищеварительной системы начало нормализоваться, рацион постепенно расширяют, вводя в него отвар риса, нежирных, очень слабых бульонов, киселей. Через 1-2 недели пациенту будет разрешено употрeблять супы и мясные перетертые блюда с пюре из овощей.

После выписки дома пациент переходит на диетический стол №4Б – употрeбление каш и нежирных мясных блюд, кисломолочной и молочной продукции, овощей и фруктов.

Что можно есть

Питание после закрытия стомы разнообразное и вкусное, если правильно компоновать в меню разрешенные продукты и использовать различные рецепты их приготовления.

Что можно употрeблять после закрытия стомы кишечника: различные крупы, сначала в протертом виде, после восстановления активности пищеварительной системы – в не протертом виде. Супы разрешены на овощном бульоне, или бульоне из нежирных сортов мяса. Хлеб – только вчерашний, подсушенный, спеченный из муки грубого помола.

Овощи – любые, что не вызывают газообразования, в отварном, или запеченном виде, либо приготовленные в пюре: кабачки и капуста, фасоль, укроп, морковь и картофель.

Фрукты: айва и гранат, груши, апельсины, кизил, яблоки.

Особенности питания после операции на желудке

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Мясные блюда – тефтели, котлеты, рулеты, готовятся из нежирных сортов мяса и только на пару. Мясо птицы – курица, индейка. Разрешено мясо кролика и говядина, телятина.

В обязательном порядке в рационе должны присутствовать кисломолочные продукты: нежирный йогурт и кефир, сметана, обезжиренные сливки. Молоко рекомендуется употрeблять только в качестве добавки при приготовлении блюд.

Крупы, сваренные на воде, или на молоке: гречка, рис, овсянка, манная крупа.

Из сладостей: допускается отвердевший бисквит, сухое, нежирное печенье, зефир, пастила, фруктовый мармелад, варенье.

После закрытия стомы допускается введение в рацион питания макаронных изделий, лапши.

Напитки: предпочтение стоит отдавать отварам, которые положительно влияющим на перистальтику, например, отвар на основе шиповника, допускаются фруктовые морсы. Соки – яблочный, вишневый, тыквенный, в обязательном порядке разбавленные водой. Разрешено употрeбление какао, приготовленного на воде.

Меню при закрытии стомы кишечника разрешает употрeбление яиц в отварном виде, всмятку, или вкрутую, либо в приготовлении омлета на пару, но злоупотрeблять их количеством нельзя. Яйца употрeбляются в количестве 1-2 за раз, через день.

Перечень разрешенных блюд при закрытии стомы кишечника является обобщенным. Каждый пациент подбирает себе те продукты, которые благоприятно действуют на перистальтику, так как возможны ситуации, когда к разрешенному продукту у человека присутствует индивидуальная реакция.

Что нельзя

Диета после реконструкции стомы исключает употрeбление жирных блюд, продуктов, которые могут стать причиной запоров, долго перевариваются и провоцируют появление чувства тяжести в желудке.

Запрещено употрeблять блюда, что стимулируют секреции – бульоны из жирного мяса, кофе.

Продукты, которые вызывают чрезмерное газообразование – хлеб с отрубями, бобовые. Исключаются овощи с высоким содержанием грубой клетчатки (огурцы, репа, редиска, чеснок и хрен, петрушка, шпинат).

Запрещенные фрукты: дыня, бананы, виноград.

Все о том, как часто надо делать колоноскопию

Наталья Геннадьевна Буцык

27 мая 2019 г.

Мясо, кооторое подлежит исключению из рациона питания пациента, перенесшего операцию по закрытию кишечной стомы: свинина, мясо гуся и утки.

Исключаются колбасы и колбасные изделия.

Категорический запрет накладывается на грибы.

Из напитков категорически запрещено употрeблять алкоголь, в особенности пиво. Исключаются из рациона газированные и сладкие воды, квас. Из соков запрещено употрeблять абрикосовый, сливовый и виноградный.

Под запретом кондитерские изделия и свежеприготовленная выпечка, шоколад, мороженое.

В меню после закрытия стомы не должно быть грубых продуктов и тех блюд, что нуждаются в долгом переваривании: копчености и маринады, мясные, овощные и рыбные консервы, приправы и соусы, жирное мясо и рыба.

При приготовлении блюд необходимо отказаться от маргарина и кулинарного жира, растительных масел.

Примерное меню

Завтрак: каша овсяная, сваренная на молоке, омлет на пару, некрепкий черный чай с добавлением молока.

каша овсяная, сваренная на молоке, омлет на пару, некрепкий черный чай с добавлением молока. Второй завтрак: немного обезжиренного творога.

немного обезжиренного творога. Обед: суп на овощном бульоне с добавлением протертого фарша из нежирного мяса, гречневая протертая каша на воде, сок, или компот, сваренный из сухофруктов.

суп на овощном бульоне с добавлением протертого фарша из нежирного мяса, гречневая протертая каша на воде, сок, или компот, сваренный из сухофруктов. Полдник: кисель из некислых ягод.

кисель из некислых ягод. Ужин: паровые котлеты из нежирной рыбы, запеченные в молочном соусе, пюре из кабачков, некрепкий чай, или какао на воде.

паровые котлеты из нежирной рыбы, запеченные в молочном соусе, пюре из кабачков, некрепкий чай, или какао на воде. Перед сном: стакан нежирного питьевого йогурта.

Завтрак: каша гречневая, сваренная на молоке, сваренное всмятку яйцо, чай и сухарики.

каша гречневая, сваренная на молоке, сваренное всмятку яйцо, чай и сухарики. Второй завтрак: протертый творог.

протертый творог. Обед: суп на овощном бульоне с добавлением манки и яичных хлопьев, кнели на пару из куриного мяса, тыквенное пюре, отвар на основе шиповника.

суп на овощном бульоне с добавлением манки и яичных хлопьев, кнели на пару из куриного мяса, тыквенное пюре, отвар на основе шиповника. Полдник: сок, печенье галетное.

сок, печенье галетное. Ужин: котлеты из рыб, овсянка на воде, чай на травах.

котлеты из рыб, овсянка на воде, чай на травах. Перед сном: стакан простокваши.

Завтрак: овсянка, сваренная на молоке, немного нежирного творога, паштет из нежирного мяса.

овсянка, сваренная на молоке, немного нежирного творога, паштет из нежирного мяса. Второй завтрак: печенье с компотом.

печенье с компотом. Обед: суп с вермишелью, сваренный на курином, или овощном бульоне, говяжий паштет, фруктовый кисель.

суп с вермишелью, сваренный на курином, или овощном бульоне, говяжий паштет, фруктовый кисель. Полдник: компот из сухофруктов, или свежих фруктов, галетное печенье.

компот из сухофруктов, или свежих фруктов, галетное печенье. Ужин: рыбное суфле, залитое нежирной сметаной, протертый рис, сваренный на воде, некрепкий чай.

рыбное суфле, залитое нежирной сметаной, протертый рис, сваренный на воде, некрепкий чай. Перед сном: стакан простокваши, или ацидофилина.

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Колостома: что это такое, показания к применению

Колостомия – это хирургическая операция, в ходе которой из ободочной кишки формируют отверстие для выхода каловых масс. Что это такое колостома? Колостома представляет собой противоестественный задний проход. Колостома по МКБ 10 имеет код Z93.3 «Наличие колостомы» и относится к состояниям, связанным с наличием искусственного отверстия. Колостома, фото которой размещено в данной статье, является решением проблемы oпopoжнения кишечника при его тяжелых патологиях. Получить информацию о необходимости проведения колостомии можно у квалифицированных хирургов и онкологов Юсуповской больницы.

Показания для колостомы

Для формирования колостомы с помощью хирургической операции открытый конец ободочной кишки выводят на переднюю брюшную стенку и закрепляют. Во время операции обычно удаляют часть пораженных тканей и выводят кишку для обеспечения нормального функционирования кишечника. Чаще всего назначается колостома при раке прямой кишки. Также выполнение противоестественного заднего прохода проводят в следующих ситуациях:

травмы кишечника;

врожденных патологиях кишечника;

болезни Крона;

болезни Гиршпрунга;

неспецифическом язвенном колите;

тотальном полипозе толстой кишки.

Колостома может быть сформирована временно для последующего восстановления нормального продвижения по кишечнику каловых масс или оставаться у пациента на всю жизнь. Колостома после операции на кишечнике требует глобального изменения образа жизни. Следует пересмотреть свое питание, привычные занятия, условия труда. В некоторых случаях колостома при раке прямой кишки является поводом получить инвалидность. Колостома может доставлять не только физические, но и психологические неудобства. Ее наличие может смущать человека, делая его замкнутым и раздражительным.

Виды колостом

Объем удаления тканей при раке прямой кишки будет зависеть от вида и течения онкологических процессов. После операции испpaжнeние через прямую кишку становится невозможным. Для этого в определенном отделе кишечника делают отверстие для выведения каловых масс. Это могут быть илеостома и колостома. Отличие данных видов искусственных отверстий заключается в их локализации. При илеостоме отверстие выполняют в области подвздошной кишки, а при колостоме в области сигмовидной или ободочной кишки. Илеостома обычно располагается внизу живота справа, колостома может располагаться слева и справа. Оба отверстия обеспечивают нормальную работу пищеварительного тракта.

Колостома при раке прямой кишки чаще всего выполняется поперечным способом. Выделяют два вида поперечных колостом: двуствольная и одноствольная.

Двуствольная колостома характеризуется поперечным неполным разрезом. Петлю ободочной кишки выводят на поверхность и делают надрез. Таким образом колостома имеет два отверстия: входящее и выходящее. Входящее отверстие является продолжением толстой кишки, обычно оно предназначается для ввода лекарственных средств. В некоторых случаях часть кишечника ниже колостомы продолжает выделять слизь, которая выводится через входящее отверстие двуствольной колостомы и задний проход. Это явление считается нормальным. Через выходящее отверстие колостомы двуствольной осуществляется oпopoжнение кишечника. В результате неполного разреза кишечника при двуствольной колостоме участки ниже колостомы лучше снабжаются кровью. Обычно данный вид колостомы имеет временный характер.

Одноствольная колостома имеет полный продольный разрез на толстой кишке. На поверхность брюшной стенки выводится одно отверстие, которое будет служить выходом каловых масс. Этот вид колостомы называют концевой. Иногда одноствольная колостома может иметь черты двуствольной. При этом дополнительно выводится еще одно узкое отверстие – слизистый свищ. Из него происходит выделение слизи. Также он предназначается для введения медикаментов. Концевая одноствольная колостома имеет постоянный характер, она выполняется при полном удалении нижних отделов кишечника.

Качество oпopoжнений будет зависеть от расположения колостомы. Если отверстие выполнено справа, ближе к печеночному изгибу кишечника, выделения будут жидкими с сильной щелочной средой. Это негативно влияет на околостомные ткани. При расположении колостомы слева, у селезеночного изгиба, oпopoжнения будут густыми с характерным запахом.

Формирование колостом на поверхности брюшной стенки может быть двух видов: плоский и выступающий. При плоской колостоме кишка выводится к кожной ране через забрюшинное прострaнcтво, она подшивается к париетальной брюшине и апоневрозу, находится почти вровень с поверхностью кожи. При выступающей колостоме края кишки выводятся на 2-3 см и подшиваются к апоневрозу, брюшине и коже. Техника операции колостомы относится к лапаротомическим вмешательствам.

Осложнения колостомы

Формирование колостомы является сложной операцией, которая требует высокого мастерства хирурга. Однако, не менее важен правильный уход в послеоперационном периоде. Колостома сопровождается риском развития осложнений, которые требуют обращения к специалисту. К таким ситуациям относятся: абсцесс (воспаление тканей около колостомы), некроз (омертвение тканей), западение или выпадение кишки, эвентрация (расхождение раны с выпадением кишечника). Как лечить воспаление колостомы, знает квалифицированный врач. При появлении первых признаков развития осложнений следует немедленно обратиться за помощью.

Необходимо знать, в каких случаях возникает боль около колостомы. Информацию об этом пациенту сообщает в послеоперационном периоде медицинский персонал, обучая пациента самостоятельному уходу за колостомой. Боль возникает при нарушении питания тканей, развитии воспалительного процесса, плохом заживлении раны. Спазмы после вывода колостомы также могут сопровождаться болевым синдромом. Если кровоточит колостома, необходимо срочно показаться врачу. Данное состояние может иметь угрожающий характер и требует срочного устранения.

Сужение выведенного отверстия происходит в результате рубцевания раны. В запущенных случаях это приводит к затруднению дефекации или появлению непроходимости. Изменение диаметра выходного отверстия считается нормальным процессом, если при этом происходит регулярное oпopoжнение кишечника и пациент не испытывает дискомфорт. Что делать, если при колостоме нет дефекации? Необходимо срочно обратиться к врачу для уточнения ситуации и получения своевременного лечения.

Осложнения после закрытия колостомы, в основном, связаны с негерметичностью швов, соединяющих стенки кишечника. После сшивания кишки герметичность соединения проверяют с помощью контрастирования. Это важно для исключения расхождения швов на кишке.

Закрытие колостомы

Закрытие колостомы показано после лечения патологии нижних отделов кишечника, которая привела к необходимости формирования временного отверстия для oпopoжнения. Операция по закрытию колостомы может осуществляться через 3-6 месяцев после выполнения первой операции, хотя временные рамки могут сдвигаться. Колостому могут убрать и через более короткий промежуток времени. Это будет зависеть от хода лечения основного заболевания.

Операция по реконструкции колостомы может проводиться через местный доступ или с помощью лапаротомического вмешательства. Техника операции двуствольной колостомии позволяет восстановить целостность кишечника через отверстие в брюшной стенке. В ходе операции закрытия колостомы края кишки очищают и сшивают. Такая же техника операции предусмотрена для колостомы со слизистым свищом. В этом случае проводить лапаротомию нет необходимости. Тем не менее, операция проводится под общим обезболиванием.

Для закрытия одноствольной колостомы необходима повторная лапаротомия с использованием общего обезболивания. Для минимизации травмирования пациента закрытие колостомы может выполняться лапароскопическим вмешательством. Закрытие одноствольной колостомы происходит значительно сложнее, чем двуствольной, поэтому для временной колостомы обычно выбирают двуствольный вид.

Закрытие колостомы в послеоперационном периоде сопряжено с риском развития осложнений. Достаточно часто возникают каловые свищи, стриктуры в области анастомоза, кишечная непроходимость, формирование спаек кишечника, внутрибрюшинный абсцесс, внебрюшинные инфекции.

Что дальше делать после удаления колостомы? По окончании восстановительного периода после операции пациент проходит курс реабилитации. В дальнейшем необходимо очень ответственно подходить к вопросам своего питания и образа жизни. При должном отношении к своему организму пациенты спустя некоторое время возвращаются к полноценной жизни. В Юсуповской больнице с пациентами работают опытные реабилитологи, которые используют результативные методы восстановления послеоперационных больных. Курс реабилитации в Юсуповской больнице поможет улучшить качество жизни за минимальный промежуток времени.

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Диета и уход за колостомой

После формирования колостомы очень важно соблюдать режим питания, который поможет нормализовать акт дефекации. Диета после операции кишечной колостомы должна быть разнообразной, сбалансированной, включать все необходимые микроэлементы и витамины. Диета при колостоме толстого кишечника должна включать различные продукты, которые вводятся постепенно. Следует добавлять по одному виду продуктов в день и наблюдать за реакцией кишечника. Со временем диета у пациентов с колостомой будет включать все продукты, относящиеся к нормальному рациональному питанию. Естественно, для снижения риска появления проблем у пациента с колостомой диета исключает вредную и неполезную пищу, содержащую красители, усилители вкуса и прочие химические добавки.

Питание при стоме прямой кишки должно быть регулярным. Принимать пищу необходимо небольшими порциями, увеличивая количество приемов. Пищу следует пережевывать долго и тщательно. Важно знать, как продукты питания влияют на качество стула. Например, послабляющим эффектом обладают молочные продукты (кефир, ряженка, молоко), овсяная каша, ржаной хлеб, овощи и фрукты (свекла, брокколи, шпинат, яблоки, сливы и пр.). Закрепляющее действие оказывают простые углеводы (белый хлеб, макаронные изделия), рисовая каша, черный чай, картофель, вареные яйца вкрутую, груша. Повышенное газообразование происходит после употрeбления бобовых, белокочанной капусты, сахара, газированных напитков. Варьируя различные продукты, можно отрегулировать частоту дефекации.

Если диета не помогает нормализовать стул и пациента беспокоят запоры или послабления стула, можно воспользоваться лекарственными средствами. В случае появления сильного запора разрешается использовать клизму. Но необходимо быть предельно аккуратным, чтобы не травмировать слизистую оболочку кишечника.

Диета при колостоме после операции при онкологии не будет отличаться от такой же при другом заболевании. При онкологической патологии возможны различные дополнения и корректировки питания в зависимости от вида опухоли, характера терапии и состояния организма. Диета после закрытия колостомы также должна постепенно включать все продукты рационального питания, начиная с полужидких легких продуктов, переходя на более плотные. Диета после закрытия стомы прямой кишки очень важна для нормализации работы кишечника и снижения риска развития непроходимости. Важно соблюдать рекомендации врача, будет нелишним обратиться к диетологу для получения более точных инструкций. В Юсуповской больнице можно воспользоваться услугами диетолога, который имеет большой опыт налаживания рационального питания у пациентов с патологией кишечника.

Уход за колостомой необходимо выполнять добросовестно для исключения появления неприятных последствий. При должном уходе за колостомой она не будет доставлять много хлопот пациенту и не будет заметна для окружающих. После акта дефекации остатки испpaжнeний удаляются бумажной салфеткой или туалетной бумагой, колостому необходимо промыть кипяченой водой и смазать увлажняющим кремом.

Жизнь с колостомой можно вернуть в обычное русло. Через некоторое время после операции больным разрешается купаться в водоемах (при соблюдении мер безопасности). Однако, при наличии онкологического заболевания необходимо исключить загар и перегрев. Пациентам с колостомой разрешена умеренная физическая активность. Очень важно не зацикливаться на проблеме и посещать общественные мероприятия, ходить в театры и кино, встречаться с друзьями. Половая жизнь также не запрещена. Наличие колостомы не снижает эректильную функцию, проблемы с потенцией могут иметь только психологическую природу. После возвращения к привычным делам у пациентов с колостомой отзывы и качество жизни улучшаются.

Мешки для колостомы

Обычно пациенты с колостомой используют специальные мешочки – калоприемники. Мешки для колостомы предназначены для сбора каловых масс. Они могут быть разной конструкции, одноразовые и многоразовые. Мешок имеет круглую основу, которая приклеивается к коже вокруг колостомы. Одноразовые мешки после заполнения выбрасываются. При использовании многоразовых калоприемников они отмываются от каловых масс и крепятся обратно. Многоразовые мешки меньше травмируют кожу при длительном приклеивании. Некоторые калоприемники оснащены специальными дезодорантами для поглощения неприятного запаха, неконтролируемо выделяющегося из отверстия стомы.

Также можно использовать бандаж для колостомы с отверстием. Он предназначен для профилактики грыжи в области стомы. Бандаж поддерживает брюшную стенку после операции. Отверстие для колостомы обычно имеет стандартные размеры или может подбираться индивидуально.

Пациенты всегда могут обратиться к специалистам Юсуповской больницы за консультацией о необходимости наложения колостомы, а также методах ухода за ней. В больнице работают опытные онкологи, хирурги, реабилитологи, диетологи, которые занимаются лечением и послеоперационной терапией пациентов с патологиями кишечника и онкологическими заболеваниями.

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Операция, диета и осложнения при закрытии колостомы

Закрытие колостомы обычно проводится через 3-6 месяцев после первой операции, хотя временной интервал неоднозначен. В то время как одни авторы экстраполировали данные литературы по нетравматическим случаям и настаивают на таком длительном интервале между наложением колостомы ее закрытием, другие утверждают, что более короткий интервал в один-два месяца дает самую низкую частоту осложнений.

Далее, одно проспективное неконтролируемое и два проспективных рандомизированных исследования показали, что закрытие колостомы при той же госпитализации, через 7-14 дней после первой операции, безопасно и экономически оправдано. Хотя закрытие при той же продолжительности госпитализации не подходит для всех пациентов, соответствующим образом подобранные подгруппы пациентов без других тяжелых травм или значительных послеоперационных осложнений могут выиграть от закрытия колостомы через короткий промежуток времени после ее наложения.

Большинство даже неушитых повреждений прямой кишки хорошо заживает в среднем через 7-10 дней, и поэтому закрытие колостомы при той же госпитализации представляется реальным и безопасным.

Техника закрытия колостомы

Тип колостомии определяет доступ через местный разрез или полноценную лапаротомию. Петлевую и двуствольную колостому можно легко реконструировать через разрез в области колостомии, который позволяет очистить края кишки и сшить их в один ряд. Операции Гартмана со слизистым свищом рядом с колостомой также допускают местный доступ.

Хотя большинство таких пациентов будет оперировано под общим обезболиванием, было описано и применение местной анестезии. Однако среди 14 пациентов (12 с петлевой колостомой и два с концевой колостомой и слизистым свищом) частота серьезных послеоперационных осложнений была необычно высока (43%, три несостоятельности анастомоза, две раневые инфекции, одна кишечная непроходимость). Неясно, является ли местное обезболивание, создающее неоптимальные условия операции, одной из причин этих осложнений.

После операции Гартмана без слизистого свища необходима повторная срединная лапаротомия под общим обезболиванием. Для минимизации хирургической травмы второго вмешательства с успехом используются лапароскопически ассистированные операции, с наложением пневмоперитонеума и без него. Преимуществ закрытия после операции Гартмана меньше, так как петлевые колостомы можно закрывать через местный разрез через небольшое время и с минимальной травмой.

Исходы закрытия колостомы

Закрытие колостом сопряжено с существенным риском. При анализе 40 пациентов с травмой, которым были закрыты 28 петлевых и 12 концевых колостом в среднем через восемь месяцев после повреждения, мы обнаружили, что частота послеоперационных осложнений была 30%. Серьезные послеоперационные осложнения включали каловый свищ, который лечился нехирургически, стриктуру в области анастомоза, потребовавшую повторной операции, и две тонкокишечные непроходимости, одна из которых была разрешена консервативно, а другая потребовала оперативного рассечения спаек. Интересно, что закрытие колостомы после травм ободочной кишки дает большее число осложнений, чем после травм прямой кишки.

О сходных результатах сообщалось и в других исследованиях, которые дали частоту осложнений 24%, 35%, 32% и 27%. Хотя большинство осложнений были относительно небольшими и включали раневые инфекции и легко поддававшиеся лечению внебрюшные инфекции, серьезные осложнения, такие как несостоятельности анастомозов или внутрибрюшные абсцессы, не являются редкостью и сообщалось даже о cмepтности до 2%. Риск осложнений увеличивают преморбидные факторы, в особенности диабет, заболевания сердца и почек.

Молодые и соматически неотягощенные пациенты должны иметь низкий риск, но полностью исключить риск невозможно. Осложнения, связанные с закрытием колостом, следует рассматривать, как дополнительный аргумент за выполнение первичного шва при травмах ободочной кишки.

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